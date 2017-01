26/01 - 06h25

Marcel Habran était le dernier à purger une peine dans le cadre de l'attaque de la Brink's à Waremme. Mais cela fait un an qu'il a quitté la prison de Nivelles. Un an qu'il vit comme Monsieur Tout-le-Monde ou presque. Nous l'avons contacté. Détendu, l'homme se veut le plus discret possible. Il a cependant accepté de répondre à nos questions. Confidences du papy-braqueur le plus connu du pays.