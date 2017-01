31/12 - 17h29

Si vous allez voir des feux d'artifice cette nuit, couvrez-vous ! Les températures seront très basses puisqu'il fera entre mois deux et moins 10 degrés. En outre, les nuages seront bas et il y aura de la brume en de nombreux endroits. Et pour courronner le tout, il pourrait y avoir des pluies verglaçantes.