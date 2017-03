Voici les compositions probables des trois huitièmes de finale de la journée

Après un premier tour par moment moribond, la phase élimination directe commence ce samedi. Avec trois belles affiches au programme. Décryptage des forces en présence.

15h : Suisse-Pologne – Geoffroy Guichard (Saint-Etienne)

Premier huitième de finale, cette rencontre entre la Suisse et la Pologne peut aussi être considérée comme le match des outsiders même si les hommes d’Adam Nawałka (Pologne) semblent s’ériger un léger favori après un premier tour convainquant. À noter qu’aucune de ces deux équipes n’avait jamais atteint la phase à élimination directe dans un championnat d’Europe.

Suisse : Seferovic de retour

Préféré à Seferovic contre la France, Embolo (19 ans), jeune promesse du football helvète, devrait reprendre place sur le banc. À charge pour Haris Seferović (24 ans) de justifier la confiance de Vladimir Petkovic en inscrivant son premier but dans la compétition. Pour le reste, pas de surprise attendue dans le onze suisse.

La composition probable de l’équipe de Suisse : Sommer – Lichsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez – Behrami, Xhaka – Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi – Seferovic

Pologne : Lewandowski dans le doute ?

Insuffisamment remis d’une blessure contractée en ouverture contre l’Irlande du Nord, Wojciech Szczęsny (26 ans) laissera à nouveau sa place à Łukasz Fabiański (31 ans) dans les buts polonais. Devant, le premier but dans cette compétition de Robert Lewandowski (27ans) se fait toujours attendre. Pour l’épauler dans sa tâche, le buteur du Bayern Munich pourra compter sur la même équipe qu’au premier tour.

La composition probable de l’équipe de Pologne : Fabianski – Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk – Blaszczykowski, Krychowiak, Maczynski, Grosicki – Lewandowski, Milik. -

18h : Pays de Galles – Irlande du Nord – Parc des Princes (Paris)

C’est le huitième de finale le plus inattendu ! Et de loin. Ils étaient peu avant le tournoi à considérer l’Irlande du Nord comme une réelle menace, mais les bonnes prestations de la bande à Michael O’Neil ont vite participé à la redistribution des cartes. En face, les Gallois peuvent compter sur l’efficacité de Gareth Bale (26 ans) et la créativité d’Aaron Ramsey (25 ans). Deux atouts majeurs qui donnent sur papier un avantage logique au pays de Galles.

Pays de Galles : encore une surprise de Chris Coleman ?

Difficile de savoir ce que le tacticien gallois réserve comme surprise à l’Irlande du Nord, même si selon la majorité des observateurs, les Dragons devraient s’aligner sensiblement avec la même équipe que contre la Russie (victoire 0-3 en dernier match de poule). Comme depuis le début de la compétition, Robson-Kanu (27 ans) et Vokes (26 ans) restent en balance pour accompagner Gareth Bale sur le front de l’attaque.

La compo de probable du Pays de Galles : Hennessy – Gunter, Chester, Williams, Davies, Taylor – Ledley, Allen, Ramsey – Kanu, Bale.

Irlande du Nord : on garde le 4-5-1

Moins de suspense côté nord-irlandais où Michael O’Neil reste fidèle à son 4-5-1 en toutes circonstances. Pas de folies à prévoir dans le onze, mais la certitude de voir les Vers et Blancs positionner leur bloc équipe très bas. Kyle Lafferty (28 ans) pourrait lui suppléer Washington (24 ans) en attaque.

La compo probable de l’Irlande du Nord : McGovern – Hughes, McAuley, Cathcart, Evans – Davis, Evans, Norwood – Ward, Dallas, Lafferty.

21h : Croatie – Portugal – Stade Bollaert (Lens)

Ce troisième huitième de finale pourrait à juste titre est assimilé à un choc des extrêmes entre deux équipes que tout oppose au vu de leur premier tour respectif. Séduisants, les Croates se sont mêmes payé le luxe de vaincre l’Espagne en match 3 et s’érigent logiquement comme un réel favori pour soulever le trophée le 10 juillet prochain. Inconstant, le Portugal avance en eau trouble depuis l’entame de la compétition, mais reste capable du meilleur sur un match et a rarement déçu en phase à élimination directe.

Croatie : Modric de retour

Indispensable à l’animation du jeu croate, Luka Modric (30 ans) avait dû faire l’impasse contre l’Espagne, mais sera bien de retour puisqu’il s’est entraîné normalement depuis jeudi. La réelle incertitude concerne en fait Mario Mandzukic (30ans). Muet depuis l’entame de la compétition, il pourrait céder sa place à Nikola Kalinic (28 ans).

L’équipe probable de la Croatie : Subasic – Srna (Cap.), Corluka, Vida, Strinic – Modric, Badelj – Brozovic, Rakitic, Perisic – Mandzukic (ou Kalinic).

Portugal : Guerreiro va mieux

Trois matchs, aucune victoire, le Portugal est en huitième, mais aussi en souffrance. Inutile de dire qu’en cas d’élimination contre la Croatie, Fernando Santos serait contraint à la démission. Il n’empêche que le Portugal n’est jamais aussi fort que lorsqu’il est sous-estimé. Ménagé contre la Hongrie, le séduisant arrière gauche Raphaël Guerreiro (22ans) est à nouveau en mesure de tenir sa place.

L’équipe probable du Portugal : Rui Patricio – Vieirinha, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro – William Carvalho, Renato Sanches, André Gomes, João Mario – Nani, Cristiano Ronaldo.