Éclusiers: travailler plus pour gagner... en compétitivité

Le ministre wallon en charge des Voies hydrauliques, Maxime Prévot, souhaite, pour favoriser le développement de l’économie wallonne, une augmentation des horaires de manœuvre des écluses, pour passer sur certains ouvrages à du 24h sur 24, et sur certaines à une ouverture le dimanche lorsque ce n’est pas encore le cas. Chez nous, on ne semble pas encore prêt à suivre cette cadence si on écoute les éclusiers, pour des raisons structurelles ou d’effectifs.

Le ministre cdH en charge des Voies hydrauliques, Maxime Prévot, compte entamer en 2017 une concertation pour élargir les heures d’ouverture des écluses au sud du pays, afin d’augmenter la compétitivité du transport par voies navigables.

En Wallonie picarde, et plus généralement dans tout le Hainaut, aucun ouvrage de ce type ne fonctionne actuellement 24h sur 24 selon Marc Michaux, directeur f .f. de la Direction des Voies Hydrauliques Hainaut. C’est seulement le cas dans la région de Liège, ou encore plus proche de nous, en Flandre avec l’écluse de Berchem (Kerkhove) par exemple, située juste à côté de Pecq. Les plus grosses écluses de notre région, celles du Haut-Escaut (Hérinnes, Pont N.-D et alternat de Tournai, Kain) sont par contre ouvertes tous les jours, dont le dimanche de 9h à 18h, alors que celles du Canal Nimy-Blaton-Péronnes (Péronnes 2, Péronnes 1 – Maubray) le sont exclusivement du lundi au samedi de 6h à 19h30.

C’est donc au niveau de ces dernières par exemple que la volonté du ministre wallon d’ouvrir certaines écluses en plus le dimanche pourrait se porter...

