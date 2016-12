Il finit sur le toit après un tonneau à Blaton

Ce dimanche 18 décembre aux alentours de 13h, un accident est survenu à la rue du Contournement, entre Péruwelz et Quevaucamps. Un homme a raté son virage et a fait une embardée. Sa voiture s’est retrouvée sur le toit, après avoir heurté un poteau électrique. L’homme est seul en cause et ne transportait pas de passager. Vu l’état de la voiture, un véhicule de désincarcération a été nécessaire pour extraire l’homme du véhicule. Blessé, il a été transporté vers l’Hôpital de Warquignies. L’accident a nécessité l’intervention des pompiers de Bernissart et du poste avancé de Basècles. ainsi que d’une ambulance de Péruwelz et du smur de Mons-Borinage.