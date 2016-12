Warchin: armé et retranché dans sa maison devant les forces spéciales de la police

Devant les menaces de cet homme et sa possession de plusieurs armes de poing, les policiers de Tournai ont appelé en renfort l’unité des forces spéciales fédérales (CGSU). L’individu a finalement été maîtrisé deux heures après par la brigade d’élite vers minuit, sans qu’aucun coup de feu n’ait été tiré.

Le village de Warchin, si calme habituellement, et en particulier la rue des Propriétaires qui se termine en cul-de-sac, a été témoin d’un important déploiement policier samedi soir. Un coup de sang, une dispute intrafamiliale?

On ignore ce qui a vraiment poussé ce père de deux enfants à agir ainsi. On sait selon le parquet que ce cinquantenaire était en état d’ébriété et que c’est son épouse qui a fait appel aux forces de l’ordre. On sait également qu’un ami était présent ce soir-là.

À l’arrivée de la police, l’individu, éméché et retranché, a menacé de «tirer sur tout policier qui approcherait». L’homme est chasseur et possède plusieurs armes chez lui, des armes de chasse, mais aussi de poing avec lesquelles il s’entraîne dans un club de tir. Face à sa détermination, la police du Tournaisis n’a pas hésité à faire appel à la CGSU (Commissariat Général Special Units) de la police fédérale...

