Celles: la dotation communale au CPAS a diminué de moitié entre 2013 et 2017

Création d’un taxi social, réflexion sur la création d’une résidence-services publique, recherche de nouveaux clients pour la cuisine... et une maison de repos tournant au maximum de sa capacité: le CPAS de Celles demandera deux moins d’argent à la commune qu’en 2013. La politique de son président semble porter ses fruits...

Ce jeudi, Celles se penchera sur les budgets 2017 de la commune et du CPAS.

Quand il a repris les rênes du CPAS en 2011, succédant à Jacques Franck qui « avait perdu la confiance », on ne donnait pas cher de la peau de Michael Busine. L’institution était au plus mal. Alors que les travaux de construction de la maison de repos démarraient, il faut rappeler que « nous nous étions retrouvés aux portes de la perte de notre agrément » et que la dotation communale en faveur du CPAS avec deux maisons de repos déficitaires était en 2013 de 1,2 million ! Elle sera en 2017 (le budget sera voté ce jeudi) de 626.000 euros.

Et Michael Busine a toutes les raisons de s’en féliciter.

Une analyse à découvrir dans notre édition digitale et dans notre édition papier de ce mardi