Mondi Ghislenghien: conseil d'entreprise retardé, la direction craint pour son intégrité

Dans le cadre d’un licenciement collectif, un conseil d’entreprise extraordinaire devait se tenir mardi matin à Ghislenghien au sein de l’entreprise Mondi Brussels South. Craignant pour son intégrité physique, la direction de la société refuse actuellement de se rendre à Ghislenghien.

Vendredi dernier, la direction de cette société spécialisée dans la fabrication de sacs industriels a annoncé son intention de fermer son site de Ghislenghien. Dans cette perspective, 88 emplois, 11 employés et 77 ouvriers, sont menacés.

Selon la direction, des difficultés liées à la concurrence seraient à l’origine de cette décision. Un conseil d’entreprise extraordinaire devait se tenir ce mardi à 9h au sein de l’entreprise à Ghislenghien. «Vers 8h30, les syndicats ont été avisés que la direction ne viendrait pas à Ghislenghien. La direction nous a signalé qu’elle attendait les syndicats dans un hôtel situé sur l’aire autoroutière Total à Nivelles. Nous avons refusé. Nous estimons que, par respect pour le personnel, cette réunion doit se tenir au sein même de l’entreprise. A 10h30, la direction nous a à nouveau contacté signalant que le risque de venir à Ghislenghien était trop grand. Les représentants de la direction craignent pour leur intégrité physique», explique Xavier Tanghe, secrétaire-permanent de la FGTB. «Face à cette situation, les permanents et les délégués syndicaux de la CNE, de la CSC et de la FGTB vont se réunir afin de réagir et de relancer la direction. Le personnel sera également informé de la situation. Tout n’est cependant pas bloqué et nous espérons toujours pourvoir nous réunir ce mardi», a ajouté le responsable syndical.