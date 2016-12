Avez-vous vu Vincent Genevois, disparu à Bernissart?

Depuis, il ne s’est plus manifesté. Monsieur Genevois est de corpulence mince et mesure 1m72. Il a les yeux bruns et les cheveux noirs. Il porte une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait un jean, un pull gris à capuche et des bottes de cow-boy avec des éperons. Si vous avez vu M. Genevois ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.