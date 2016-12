Estaimpuis: la dernière sortie de Patrick Bocklant admis à la retraite

Le député-bourgmestre Daniel Senesael a longuement détaillé la conscience professionnelle de celui qui a veillé, durant 36 ans, à l’entretien des ruisseaux et de la voirie : « Il n’hésitait pas à se lever l’hiver en pleine nuit pour évaluer la situation des routes ». Il a aussi mené à bien des chantiers d’importance : « La remise en état des 15 hectares du parc d’Estaimbourg, la réhabilitation de la Place d’Estaimpuis, l’organisation du Beau Vélo de Ravel en 2009 » et tant d’autres choses encore tout au long de ces années au service d’Estaimpuis.

Après quelques anecdotes cocasses qui ont quelque peu déridé un Patrick très ému, le bourgmestre a appelé les jeunes à suivre son exemple : « Toujours le premier au hall technique, proche de ses hommes qu’il respectait et qui le lui rendaient bien». Marc « Vano », au nom de ses anciens collègues, a aussi tenu à marquer l’estime en laquelle chacun le tenait.

En 36 ans, Patrick Bocklant a connu deux bourgmestres (Patrick Van Honacker et Daniel Senesael) et trois échevins des Travaux (Arsène Cossement, Yves Duthoit et Christian Leclercq). « Après toutes ces années, je me dis qu’avec Freddy Werbrouck et Freddy Fourmentraux on a formé une sacrée équipe, nous avions l’âme communale sans laquelle on ne peut être efficace », a commenté Patrick. À en juger par les nombreux cadeaux et petites attentions que beaucoup lui ont réservés à l’occasion de cette fête, ce n’étaient pas là des mots en l’air. À notre tour de lui souhaiter de profiter de sa retraite, comme un « coq en pâte» !