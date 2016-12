Tournai: ils en viennent aux mains pour une place de parking près de l'hôpital

Le 18 juin dernier, Bertrand (prénom d’emprunt) rentre de chez Auchan avec sa compagne. Leur voiture est pleine à craquer de courses et ils aimeraient décharger devant la maison : « Comme il n’y avait pas de place, on s’est mis momentanément sur l’espace pour handicapé », avoue Bertrand, à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. « Puis, une place s’est libérée juste devant chez moi. J’ai proposé à ma compagne de faire le tour, pendant que je gardais le parking ». C’est alors que Jean (prénom d’emprunt) arrive. Il vient rendre visite à sa maman qui habite la même rue, et convoite la place que surveille jalousement Bertrand. S’en seraient suivis des gestes déplacés, des insultes, des provocations… « Il m’a donné une gifle et j’ai souffert d’une luxation de la mâchoire », précise Jean. « Il m’a collé contre la fenêtre de chez ma mère… du coup, elle et ma copine sont sorties. J’ai aussi été sonner chez la voisine pour qu’elle soit témoin ». Pour l’avocat, personne n’a été témoin direct de la scène et Bertrand, accusé de coups et blessures, n’a aucun antécédent judiciaire et exerce la profession d’agent pénitentiaire. Risque de jouer en sa défaveur, par contre, l’impressionnante différence de tailles entre lui et Jean. Jugement le 17 janvier.