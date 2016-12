Celles: l'impôt des citoyens baisse, le père Noël s'appelle Yves Willaert

Le père Noël des Cellois est un Rouge, mais il ne porte pas la barbe… Quelques jours après le CPAS, c’est la commune qui présente son budget 2017. Avec le même sentiment de satisfaction. Et on peut le comprendre. Avec une dotation au CPAS qui diminue et une gestion rigoureuse des finances, l’argentier cellois, Yves Willaert, annonce une diminution de l’IPP (impôt des personnes physiques) qui passera de 8,5 à 8,2 %. Ce qui, pour le portefeuille des Cellois, représentera un gain minimum de 40 euros, pour une famille dont le revenu net mensuel est plus ou moins équivalent à 4.000 euros.

« Cette diminution de l’IPP correspond à un impact de 58.000€ pour la commune », précise le bourgmestre ff, « baisser l’IPP l’année prochaine, avant le prochain scrutin, on pourrait me reprocher que ce soit une mesure électoraliste. Évitons cela ! Autant le faire cette année puisque la situation est stable. Même si nous ne sommes pas à l’abri d’une tuile », une allusion à peine voilée à la hausse de la dotation dès maintenant pour la zone de secours et à la hausse redoutée en 2018 de la dotation à la zone de police. Mais comme « la diminution de l’IPP était une promesse électorale du groupe Cel’DM », autant la respecter dans la perspective du bilan qu’il faudra défendre avant les prochaines élections communales.

Le budget 2017 tourne aux alentours des 6,7 millions. Il se présente à l’ordinaire avec un boni de 174.000 euros. Avec les exercices des années antérieures, le boni général grimpe à 1,98 million d’euros. Pas mal du tout… « Mais nous devons mener une réflexion sur ce boni général », avance le bourgmestre...

