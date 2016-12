A Tournai, on se partage une voiture... et une carte de type bancaire suffit à l'ouvrir (vidéo)

Texte«Une voiture quand je veux!», voilà résumée la philosophie du carsharing ou partage d’auto. Le principe est simple: le même véhicule est proposé à plusieurs utilisateurs qui se le partagent en fonction de leurs besoins. Entre deux locations, la voiture reste disponible sur un emplacement réservé face à la gare.

La Ville de Tournai vient de se lancer dans l’aventure, avec la société Cambio qui fournit le véhicule et les services adéquats. La commune s’est chargée quant à elle de confectionner le panneau adéquat et de réserver l’emplacement face à la gare: «Nous nous chargerons aussi de nettoyer le véhicule tous les quinze jours avec une entreprise locale», assure Armand Boite, échevin en charge de la Mobilité qui avoue que le projet s’est concrétisé plus vite qu’il ne l’espérait.

130 déjà intéressés

Depuis ce vendredi, en effet, une Citroën C3 de la société de carsharing Cambio, déjà implantée dans 34 villes, attend ses utilisateurs face à la gare: «On considère, en général, qu’il faut de 15 à 20 personnes pour qu’un véhicule acquière une rentabilité», précise Nicolas Bodelet, Fleet Manager pour la société. Une fois ce chiffre d’utilisateurs atteint, Cambio envisagera de placer un second véhicule à Tournai et même davantage si la demande est vive: «Le potentiel dans cette ville est élevé si l’on en croit l’étude de faisabilité réalisée par la ville», ajoute le Fleet Manager.

En tout, 130 personnes se sont montrées intéressées par le partage d’un véhicule à Tournai, selon les chiffres recensés par Christine Bernard, la conseillère en mobilité.

Parmi la clientèle visée par Cambio, deux profils: «Les personnes qui n’ont pas de voiture, qui ont l’habitude de se déplacer en transports en commun, et qui de temps en temps, ont besoin d’un véhicule pour faire de grosses courses, rentrer au-delà des heures de de bus… Notre autre clientèle, ce sont des personnes qui évitent, de la sorte, d’acheter une seconde voiture pour leur ménage».

Les tarifs varient selon l’usage plus ou moins intensif du véhicule partagé. Les frais d’inscription de 35 euros sont, en tout cas, offerts jusqu’au 31 décembre. L’abonnement coûte entre 4 et 8€/mois et l’usager peut réserver sa voiture, directement sur le site internet de Cambio. Une carte d’accès lui permet alors de déverrouiller la voiture et de récupérer les clés. Et après, hop, c’est parti!

Infos: www.cambio.be