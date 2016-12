Mouscron : crash à la sortie de la RN58, un blessé

Mercredi vers 15h, un impressionnant accident s’est déroulé à l’embranchement entre la route Express et la rue de Comines.

Une voiture BMW blanche venant de la rue de Comines s’apprêtait visiblement à s’engager sur la RN 58, tandis qu’une Opel Speedster bleue est arrivée depuis la route Express. Les deux véhicules sont entrés en collision. La voiture de sport était particulièrement abîmée. Les deux airbags de la BMW ont été déployés. Police et secours ont été dépêchés sur les lieux, ainsi qu’un véhicule de balisage afin de dévier les voitures voulant sortir de la RN 58 à cet endroit. On déplore un blessé léger dans l’accident, il a été pris en charge par les ambulanciers et emmené au CHM.