Mouscron-Tournai: ivre, il braquait des hôtels

G. M.

Farid, 36 ans, comparaît pour une série d’extorsions dans des hôtels à Mons, Tournai et Mouscron. Triste dossier, comme l’a décrit Me Guénaëlle Battistelli : peintre en bâtiment, Farid est accro à l’alcool et aux médicaments, et il agit toujours sous influence. Reste que le parquet a requis dix ans contre lui. Son passé judiciaire l’accable. Libéré le 18 juillet 2016, il a vite récidivé. Il a été replacé sous mandat d’arrêt le 15 septembre…