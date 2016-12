Michy Batshuayi "travaille bien mais doit plus jouer désormais", selon Antonio Conte

À l’occasion du Boxing Day, prévu le 26 décembre en Angleterre, Chelsea tentera de remporter contre Bournemouth un douzième succès consécutif en Premier League. Le club londonien ne pourra toutefois compter sur N’Golo Kanté, ni sur Diego Costa. L’occasion semble donc belle pour Michy Batshuayi d’enfin faire sa place parmi les Blues. Relégué sur le banc depuis le début de la saison, l’attaquant belge de 23 ans n’a toujours pas trouvé grâce aux yeux de l’entraîneur Antonio Conte malgré les trois buts du Diable rouge en 300 minutes de jeu (76 minutes et un but en Premier League, 224 minutes et deux buts en Coupe de la Ligue).

Les absences de Kanté et de Costa permettront-elles donc à Batshuayi d’enfin s’essayer au poste de titulaire ? Antonio Conte ne veut pas encore le dire : « Ce n’est pas simple de directement se mettre dans le bain de la Premier League », explique l’Italien. « Cette compétition est difficile et il est difficile de s’intégrer. Mais Michy travaille dur. Nous devons l’aider à s’améliorer et la prochaine étape sera de plus jouer désormais ».

L’ancien attaquant du Standard et de Marseille est donc prévenu.