Bientôt plus d'agents de quartier à Beloeil

Une indexation de la cotisation à la zone de police de Leuze-Belœil ? C’est non, pour la majorité belœilloise… De quoi mettre une nouvelle fois le feu aux poudres avec l’opposition MR : « Depuis 2013, la cotisation n’a plus évolué. C’est intenable », estime Bastien Marlot. « Il serait plus simple de gérer une indexation que de devoir plus tard, boucher les trous… ». Le conseiller MR dit s’inquiéter aussi de la situation actuelle de la police : « Il y a 50 agents sur le terrain… alors que la norme KUL prévoit qu’ils soient 58. Certaines missions ne seront forcément plus assurées avec un tel effectif », regrette Bastien Marlot. « Et le chef de zone risque de partir… Est-ce qu’on réalise l’impact de cette non-indexation ? ».

Des propos jugés alarmistes par le bourgmestre, Luc Vansaingèle...

