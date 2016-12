La Gantoise-Anderlecht (2-3): les Mauves reviennent sur le podium après un match dominé par les erreurs d'arbitrage

René Weiler surprenait ainsi dès le onze de base dévoilé par le Sporting Andelrecht, en laissant Stanciu sur le banc pour lui préférer Chipciu, tout juste revenu de blessure. Alors que son homologue gantois Hein Vanhaezebrouck réhabilitait Rinne dans le but des Buffalos. Ce dernier était finalement mis à rude épreuve dès les premières minutes de jeu, avec des occasions pour Teodorczyk et Hanni, via des centres qui manquaient toutefois de précision dans le rectangle gantois. Les locaux se réveillaient dès la dixième minute : Boeckx devait ainsi se détendre sur une lourde frappe de Perbet, pour éviter l’ouverture du score.

Cinq minutes plus tard, Boeckx manquait sa sortie sur une passe en retrait de Kara et permettait à Simon de tenter un lob qui atterrissait… sur la transversale ! Le gardien anderlechtois était mis à rude épreuve et à la 25e minute, au bout d’une énième occasion gantoise, le portier craquait… Sur une frappe de Milicevic à l’entrée du rectangle, Nuytinck déviait légèrement la balle au-dessus de Boeckx, laissant ainsi les Buffalos à l’avantage (1-0).

(Photo : Photo News/Jimmy Bolcina)

Contre le cours du jeu, le Sporting Anderlecht se réveillait quatre minutes plus tard : Massimo Bruno centrait de l’entrée du rectangle sur Teodorczyk, bien placé pour mettre la balle de la tête dans le but de Rinne, surpris par la détente du Polonais (1-1). Cela permettait toutefois aux Mauves de reprendre du poil de la bête.

Un double tacle surprenant

Jusqu’à la 37e minute, et ce tacle de Nuytinck sur Esiti. Le Gantois mettait son pied sur Nuytinck suite à ce tacle et l’arbitre n’hésitait pas en donnant la carte rouge à Esiti. Certes, le Buffalo touchait bien le mollet du défenseur anderlechtois mais la faute semblait émaner de Nuytinck à la base… Hein Vanhaezebrouck criait au scandale sur le banc de touche, les supporters gantois étaient tout aussi furieux. Les esprits s’échauffaient d’ailleurs à la rentrée aux vestiaires pour la mi-temps : le staff gantois devait intervenir après quelques coups échangés face à Kara et Nuytinck…

Malgré l’exclusion, les hommes de Vanhaezebrouck mettaient toujours un coup de pression sur les Mauves, à l’image de ce tir de Gershon qui rebondissait sur Boeckx avant d’atterrir sur le poteau. Cela n’empêchait pas Lukasz Teodorczyk de profiter d’une mauvaise relance gantoise pour tromper Rinne en un contre un à la 56e minute (1-2).

Les Gantois tentaient encore de faire la différence mais semblaient se fatiguer face au nouveau système mis en place par René Weiler, en 3-5-2. Le match était ainsi animé, malgré les nombreuses boulettes de l’arbitre M. Lambrechts, qui oubliait deux penalties flagrants sur Teodorczyk puis sur Hanni à la 68e minute.

Deux penalties oubliés, un autre offert

Anderlecht se montrait le plus dangereux en fin de rencontre, avec notamment Chipciu, à la 74e minute, qui s’illustrait par une superbe frappe puissante dans la lucarne opposée de Rinne (1-3). Le match semblait donc s’offrir aux Anderlechtois mais l’arbitre réussissait encore à surprendre tout le monde en offrant un penalty aux locaux sur une faute imaginaire sur Verstraete. Milicevic s’occupait de convertir le penalty pour remettre les Gantois sur les bons rails à la 86e minute (2-3).

Malgré un dernier rush vers le rectangle anderlechtois, les Gantois ne trouvaient pas la faille et les Mauves assuraient la montre pour remporter les trois points et se replacer sur le podium, à deux points du leader brugeois. La Gantoise, par contre, reste en dehors du Top 6 suite à cette première défaite de la saison à domicile.