Tournai: mérite provincial pour Laurent Depoitre (vidéo)

C’est la Ville de Tournai et son échevin Tarik Bouziane qui avait récupéré le trophée. Ce jeudi, à l’hôtel de ville de Tournai, l’échevin des Sports a remis ce prix au Tournaisien. « Lorsqu’il a fallu coucher des noms sur la liste, j’avais directement pensé à Laurent et j’ai renseigné son nom », confie l’échevin des Sports Tarik Bouziane. L’élu tournaisien est un grand supporter de Porto et il a même son propre maillot floqué au nom de Bouziane. « Laurent est l’ambassadeur par excellence de Tournai au Portugal », se réjouit l’échevin. L’ancien joueur de la Gantoise et d’Ostende a lui aussi beaucoup apprécié cette récompense qu’il est venu chercher en compagnie d’un joueur bien connu de water-polo Samuel Gomez. « C’est un honneur pour moi de recevoir ce prix, ça fait toujours plaisir de représenter sa région », a commenté le buteur du FC Porto. Un attaquant qui devrait bientôt recevoir la visite de ses amis tournaisiens, c’est ce qu’espère en tout cas l’échevin des Sports.

« Pourquoi pas rendre visite à Laurent avec un encadrement de la Ville et du Service des Sports. En tant que supporter de Porto, je ferai tout ce qui est possible pour que cela se réalise. Tout cela bien entendu avec Laurent sur le terrain ».