Tournai: l'impressionnant chantier des Bastions en vue aérienne (vidéo)

Actuellement, les travaux s’attaquent à la construction du parking souterrain, sur deux niveaux. Au total, 220 places supplémentaires seront disponibles à partir de la mi-mars 2017. Juste au-dessus, se construit la future extension (par l’installation des parois en béton).

Au terme de ses différentes phases de travaux, le centre commercial relooké devrait proposer 2.000 places de parking gratuit, 15000 m 2 de surfaces commerciales en plus soit environ 30 boutiques de plus qu’aujourd’hui. Une liaison directe avec le parc commercial actuel sera également ajoutée (depuis Leonidas). Les travaux de rénovation de la galerie existante se dérouleront mi 2017 jusque fin 2017. Cette phase-là consistera alors en la rénovation du carrelage, l’ajout de 35 verrières et la pose d’un nouvel éclairage. L’ouverture des Bastions new-look est toujours prévue pour le premier trimestre de l’année 2018.