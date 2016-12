Celles: Véronique Durenne et Michel Pecquereau dans une mauvaise parodie de «Dino et Shirley» au conseil communal

Le conseil communal de Celles avait les budgets du CPAS et de la commune à son menu. Des budgets que nous avons présentés durant la semaine. Car... quel triste spectacle ce jeudi soir. Véronique Durenne et Michel Pecquereau en sont venus, encore, à s’échanger en séance publique quelques douceurs...

« Menteur », « menteuse », voilà le résumé « poli » de leurs échanges qui a conduit l’Empêchée à faire acter par le directeur général qu’elle avait demandé à deux reprises à Michel Pecquereau de se taire.

En quelques minutes, ces deux-là sont parvenus à éclipser les bons budgets 2017 des bourgmestre ff et président de CPAS pourtant salués par la minorité.

En cause : le dossier sensible et important des aménagements devant permettre de lutter contre les inondations qui touchent Velaines, Molenbaix ou encore Celles. Véronique Durenne, répondant à une question de Thierry Bauffe, dit avoir repris en main ce dossier qui dormait à la Province, institution dont Michel Pecquereau est pourtant conseiller provincial.

Elle s’est épanchée sur le site de la télévision locale annonçant que tout était réglé. Et que des bassins seraient construits en 2018. Mais elle semble être allée un peu vite en besogne...

Pour la bourgmestre empêchée, « il n’y avait pas de dossier », Michel Pecquereau n’aurait donc rien soutenu. Rien fait. Alors qu’avec elle, ça va enfin bouger !

« Je ne peux quand même pas laisser dire n’importe quoi », fulminera le second, « elle confond les deux plans Naqia et Pluies ».

Le premier relève de la Province et jusqu’à ce jour aucun montant n’a été réservé pour Celles. Le second relève de la Région. Et le dossier est en cours. « Non, non, non, je sais bien ce que je dis », insistera Véronique Durenne.

Le ton montera, chacun qualifiant l’autre de menteur...

Mais au final, à ce stade, la commune de Celles n’est reprise dans aucun des deux plans. Et les Cellois pourront toujours être inondés ! Merci m’sieur dame...

Une info à retrouver, avec des réactions, dans notre édition digitale et samedi dans Nord Éclair