Mouscron: le CHM a été reconnu pour son niveau d'excellence...

En cette période de fêtes, le CHM ne pouvait pas espérer plus beau cadeau de Noël ! Après plus de deux ans de démarches, l’hôpital mouscronnois de 355 lits agréés s’est vu octroyer l’agrément de niveau « Or » par l’organisme indépendant « Accréditation Canada International », ce qui témoigne de l’excellence de l’établissement hurlu en matière de soins et de services de qualité. Il est le seul hôpital généraliste de Wallonie à avoir eu cet honneur...

Depuis le début de la semaine, un doux parfum de plénitude a envahi les différents étages du Centre hospitalier mouscronnois. Au sein du CHM, les mines sont souriantes et, il n’y a pas d’autres mots, l’ensemble du personnel est heureux...

Et pour cause, ce lundi, après plus de deux ans d’efforts, de persévérance et d’investissement de tout un chacun, l’hôpital a appris que l’organisme spécialisé indépendant « Accréditation Canada International » lui décernait l’agrément « Or », attestant ainsi que l’établissement respecte les normes internationales d’excellence en matière de soins et de services de qualité.

