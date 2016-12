Luingne : des élèves pros de l'audit énergétique

Une école, ça demande de l’énergie ! L’énergie des instituteurs qui se dévouent chaque jour à l’enseignement, celle des enfants pour apprendre, mais aussi de l’énergie… électrique ! Pour allumer les dizaines de néons des classes et locaux, les ordinateurs et tout autre matériel électrique. Une consommation électrique qu’on peut réduire afin de protéger la planète. À l’école communale de Luingne, les neuf élèves de 6 ème primaire se sont lancés dans le challenge « Ecole zéro watt » avec leur institutrice Audrey Vanhove. Entre novembre et avril, ils mesurent la consommation de l’école et tente d’apporter des améliorations, tout en sensibilisant les autres classes.

Découvrez cet article dans notre édition du samedi 24 décembre ou sur notre édition digitale.