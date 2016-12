Beloeil: le parquet relève des similitudes entre les deux agressions sexuelles commises

Des similitudes ont été relevées par les enquêteurs et le parquet de Tournai concernant les deux agressions qui ont été commises lundi et mercredi aux abords du cimetière du village de Quevaucamps. Les victimes ont pu être entendues et ont apporté des précisions qui pourraient permettre aux enquêteurs de mettre la main sur l’agresseur.

D’abord, les faits se sont déroulés, dans les deux cas, entre 17h00 et 18h00, à un kilomètre d’intervalle. A chaque fois, les victimes ont été suivies par un véhicule de petite cylindrée, de couleur foncée, roulant les feux éteints. Selon une des plaignantes, un des phares était déficient. Dans les deux cas, le conducteur s’est arrêté derrière la victime, est descendu de son véhicule, l’a prise par le bras, puis lui a demandé une faveur sexuelle.

Dans l’agression qui a été commise lundi à l’encontre d’une étudiante âgée de 20 ans, on pensait dans un premier temps qu’il s’agissait d’une tentative d’enlèvement. «La jeune femme a refusé tout rapport, s’est débattue et a réussi à prendre la fuite. Selon cette première plaignante, l’homme était ganté et portait un masque de diable aux contours rouges», a expliqué vendredi soir Frédéric Bariseau, substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

La seconde jeune femme, âgée de 27 ans, a été agressée dans les mêmes circonstances mercredi soir. «La seconde victime avait peur que son agresseur soit armé. Elle s’est laissée faire! Le viol s’est déroulé hors du véhicule. Selon la victime, l’homme portait un masque en tissu de style «fête mortuaire mexicaine», avec un squelette aux bords rouges. Les deux agressions ont été commises dans un endroit isolé, proche de la gare de Blaton.

«La voiture décrite par les deux victimes est du gabarit d’une Opel Corsa. Il ne s’agit pas nécessairement cette voiture», précise encore le magistrat.

L’enquête se poursuit.