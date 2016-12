Tué dans son auto accidentée et brûlée

Pour une raison qui reste à déterminer, l’homme a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un pylône de béton. « Le choc a été extrêmement violent », selon les gendarmes. Après s’être encastrée, la Mini a pris feu.

Piégé dans l’habitacle, le conducteur, qui serait originaire d’Ath, est décédé à l’intérieur. « On ne sait pas encore s’il est mort des suites du choc, ou de l’incendie du véhicule », indiquent les gendarmes qui ont lancé un appel à témoins. La Mini Cooper est de couleur vert clair avec des jantes alliages blanches, et n’était pas signalée volée. La victime n’a pas encore été formellement identifiée, mais, on sait que le propriétaire du véhicule est d’Ath et que ce n’est pas lui qui était au volant du véhicule.