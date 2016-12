Ces derniers temps, la zone de police du Val de l'Escaut et la zone du Tournaisis ont été victimes d'un tagueur indélicat. Le malendrin jetait son dévolu sur les portes de garage et les panneaux de signalisation. Grâce à une collaboration et un échange d'informations entre les services de recherche du Val de l'Escaut et de la zone du Tournaisis, les Tournaisiens ont pu intercepter l’auteur. Il est en aveux.