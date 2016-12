Cuesmes: Gitana, 46 ans, est expulsée la veille de Noël "sans avoir été prévenue"

Gitana est perdue et ne sait plus quoi faire.

Gitana, 46 ans, se retrouve la veille de Noël à la rue. Ce vendredi matin, elle a été expulsée du logement qu’elle occupait depuis plusieurs mois, rue J. Jaurès à Cuesmes. « J’ai vu débarquer au moins six personnes, peu avant 9h du matin. Elles sont entrées et elles ont pris toutes mes affaires. Elles ne m’ont pas laissé une seconde, tout a été jeté dehors», confie-t-elle les larmes aux yeux. Son lit a été démonté, jeté en morceaux dans la cour arrière de l’immeuble. Gitana a pu récupérer ses effets personnels pour les entreposer dans les couloirs et la cuisine commune.

Depuis ce vendredi matin, elle ne quitte pas cette pièce commune à tous les locataires et cherche désespérément une solution pour ne pas dormir dans la rue. « Je ne sais pas quoi faire… Je vais sans doute dormir dans ma voiture, mais il fait assez froid la nuit. Je n’ai nulle part où aller. Je ne veux pas débarquer chez des amis la veille de Noël comme ça… Je suis désemparée. »

