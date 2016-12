À Comines-Warneton, 2017 préparera les travaux... de 2018

Maison de repos de Ploegsteert

Elle arrive en tête des projets dont on parle depuis des décennies (au moins deux) et dont la concrétisation rame. Avant de bâtir cette maison de repos à Ploegsteert, le CPAS entendait étendre celle de Comines. Une aile a donc été ajoutée à l’établissement, mais quand la réfection de l’une des ailes plus anciennes a été lancée, on s’est aperçu que la structure était en mauvais état et que le béton armé s’effritait. L’aile gauche du bâtiment va donc être abattue. Voilà qui explique le retard et les frais supplémentaires engagés sur ce chantier, qui par, ricochet, a retardé celui de Ploegsteert. Mais ça n’est peut-être pas plus mal ...

Retrouvez l’intégralité de cet article dans votre Nord Éclair ou notre édition numérique :