Jacky Ickx à Stoffel Vandoorne: "Tu vas faire la fierté de la Belgique"

Jacky Ickx face à Stoffel Vandoorne : le passé de la F1 noire-jaune-rouge face à son avenir. Une rencontre entre deux hommes qui se vouent un respect et une admiration mutuels.

Avant de se lancer dans le débat, Jacky Ickx s’empresse de poser les jalons de la discussion : « Ne me considérez pas comme un spécialiste de la F1 d’aujourd’hui », dit-il. « Je ne suis pas un expert, je suis plutôt devenu le spectateur d’un sport qui a été le mien, mais qui n’a plus rien de commun avec ce que j’ai vécu, rien ! »

Une statistique tout de même : celle d’avoir inscrit un point dès leur premier Grand Prix, à Monza en 1967 pour Ickx, à Bahreïn cette année pour Vandoorne. « C’est la seule chose qu’il faut retenir : que tu as réalisé l’exploit d’entrer dans les points dès ton premier Grand Prix que tu as pourtant disputé au pied-levé ! », dit Jacky Ickx, avant de lancer une première boutade : « Je déjeune donc avec une star ! (rires) » Alors que Stoffel Vandoorne avoue pour sa part faire face à « une légende du sport automobile belge », même si « peu de pilotes belges ont nourri » sa passion pour le sport automobile.

Ickx ; « Ton pire ennemi, c’est Alonso ! »

Jacky Ickx a ainsi quelques conseils pour le nouveau pilote de McLaren : « Maintenant, tu dois démarrer l’année avec une seule idée en tête : ton pire ennemi, c’est Alonso ! Je ne dis pas ça méchamment, mais tu ne dois avoir qu’un objectif : être plus rapide que lui ». Stoffel Vandoorne espère pour sa part relancer l’intérêt pour la F1 en Belgique : « Comme Max Verstappen aux Pays-Bas, j’espère surtout créer le même engouement en Belgique ».

Même si Jacky Ickx est déçu par les dernières décisions de la FIA : « La F1, et même le sport automobile en général, ne sont plus gérés pour rencontrer les aspirations du public. Les gens viennent voir un show et des héros, pas des voitures forcées à passer un temps infini derrière une voiture de sécurité au prétexte qu’il pleut ! »

