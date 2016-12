Brugelette: 200 ménages n'ont pas retiré leurs sacs gratuits

Une polémique sur des sacs-poubelles gratuits que l’on ne peut plus retirer faute d’avoir pu passer dans les délais impartis a enflammé le dernier conseil communal de Brugelette. Le bourgmestre n’en démord pas, c’est trop tard ! Cela concerne en tout près de 200 ménages qui devront faire l’impasse pour la plupart sur 57 € de sacs gratuits.

Antonny Dusquesne s’estime lésé et ne décolère pas

B.L. et D.R.

La colère d’Anthony Duquesne ne s’apaise pas, une question de principe. Et sa polémique sur les réseaux sociaux a pris de l’ampleur.

Ce Brugelettois n’a pas pu se rendre avant la date butoir du 3 novembre pour enlever les 30 sacs-poubelles (valeur de 57 €) auquel chaque ménage de plus trois personnes a droit après s’être acquitté de la taxe communale sur le traitement des déchets (100 €). Mais le bourgmestre André Desmarlières n’en démord pas. Après la date, c’est trop tard !

D’autres villes sont dans le cas, à Tournai la valeur des sacs gratuits non retirés et donc remis en vente, représente plus de 120.000 euros...

Retrouvez l’intégralité de cet article dans votre Nord Eclair ou dans notre édition numérique