Rednic souhaite accueillir Arslanagic dans son noyau

Pour espérer se maintenir en D1A, Mouscron a impérativement besoin de renforts. La direction a déjà lancé plusieurs pistes. Et Mircea Rednic pourrait également faire jouer ses contacts. L’entraîneur roumain souhaiterait notamment attirer, jusqu’au terme de la saison, Dino Arslanagic, qu’il avait lancé au Standard en 2012.

« C’est encore un jeune élément que je connais et il est du coin », confie le coach mouscronnois. « Il est bon, intelligent et pourrait profiter de la situation pour rebondir. Il a déjà travaillé avec moi et sait qu’il pourra jouer sous mes ordres. Je veux en tout cas pouvoir compter sur des gens qui se montrent. » L’entraîneur de l’Excel va solliciter le joueur pour connaître ses intentions.