Magique: 132 colis de Noël distribués aux familles précarisées de Péruwelz (vidéo)

Chez les Ouvriers du Cœur de Péruwelz, dans la rue de Sondeville, vendredi matin, tout le monde a le sourire. Le cœur est déjà à la fête, l’esprit aussi. 331 personnes auront pu passer des fêtes de Noël dignes de ce nom, grâce à un peu de solidarité et à la quarantaine de bénévoles transformés en Pères Noël. « Ce sont surtout des familles, avec des enfants en bas âge ou monoparentales, des pensionnés qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts, ou encore de très jeunes adultes qui n’ont pas encore trouvé un travail », décrit Bernard Maronnier, le président de l’association, et chef d’orchestre depuis des années, de cette très belle opération. « Chaque année, nous avons malheureusement de plus en plus de monde », confesse-t-il, « la précarité s’aggrave et c’est bien triste ». Un sentiment toutefois vite balayé par la chaleur qui règne dans la pièce où se pressent les bénéficiaires de ces colis : les enfants ont le sourire, les yeux des parents brillent… « On parvient à offrir un colis digne de ce nom à tout le monde, grâce aux commerçants locaux qui nous aident beaucoup, grâce aussi aux écoliers et au Kiwanis qui récoltent des vivres pour nous, grâce enfin à de généreux donateurs ».

Un donateur anonyme

L’un d’entre eux, un particulier, a versé 1.000 € à l’association. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il vient de Wiers et préfère rester anonyme.

Alors, face à tant de solidarité, pour un temps, les difficultés quotidiennes sont balayées… Et l’association a même prévu quelques livres, joliment emballés, à placer sous le sapin pour les enfants. « C’est l’assistante sociale qui détermine, en fonction des nombreuses demandes que nous recevons, selon les revenus des personnes, celles qui en ont le plus besoin », ajoute Bernard Maronnier.

Et l’association a connu, autre petit miracle de Noël, une recrudescence de bénévoles : « Pour la distribution, ils sont une quarantaine », se réjouit le président. En temps normal, les Ouvriers du Cœur, actifs toute l’année, fonctionnent avec une trentaine de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour offrir les services de leur épicerie sociale, de leur banque alimentaire, du magasin de seconde main ou encore de leur service de déménagement… sans oublier la petite cellule artisanale dont la magie opère sur les vêtements, pour leur redonner une seconde vie.