Belœil: « Noël solidaire », du baume au cœur

La solidarité est plus que jamais un sujet d’actualité. Crise économique, fracture sociale, solitude... sont autant de situations difficiles à vivre au quotidien et a fortiori pendant les fêtes de fin d’année.

C’est dans ce contexte que l’idée a germé, au sein de certains acteurs sociaux de Beloeil, d’offrir un moment solidaire et convivial pour toutes les femmes, hommes et enfants qui n’ont pas toujours la chance de vivre pleinement ces festivités. Le goûter « Noël solidaire » était né, fruit d’une collaboration entre le service des Affaires sociales de la Commune de Beloeil, le CPAS et le Centre culturel, ainsi que la Maison Croix-Rouge de Beloeil-Bernissart-Chièvres.

Son principe est simple: il s’agit d’un après-midi récréatif intergénérationnel où, autour d’un bol de chocolat chaud et de cougnoles, petits et grands se retrouvent. Au menu également; un spectacle et quelques animations divertissantes. En fin de journée, Père Noël, évidemment, ne manque pas de rendre visite aux participants et de remettre un petit cadeau à tous les enfants sages de l’assemblée.

Cette année, le goûter « Noël solidaire » a réuni, au Centre culturel de Quevaucamps, plus de 150 personnes. Une édition marquée par une grande convivialité et au cours de laquelle chacun a pu profiter de cet après-midi solidaire pour oublier ses soucis quotidiens et retrouver, durant quelques heures, une certaine quiétude avant la période des fêtes.