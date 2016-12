Violence en centre-ville à Tournai : 8 mois

Le tribunal correctionnel de Tournai a infligé une peine de huit mois de prison avec sursis simple de trois ans à quatre jeunes Tournaisiens qui avaient agressé deux hommes non loin de la place Saint-Pierre à Tournai. Un cinquième homme a été acquitté.

Les faits avaient eu lieu durant la nuit du 12 au 13 septembre 2014, non loin de la Place Saint-Pierre où les prévenus sèment souvent le trouble. Cette nuit-là, deux hommes qui venaient de quitter le Bouchon et qui se rendaient au Quai des Brumes ont été violemment agressés car ils étaient considérés par les agresseurs comme des fascistes en raison de leur tenue vestimentaire.

Ils ont été violemment agressés par Marian M., Karim S. et les frères Dylan et Logan L. pour lesquels le ministère public avait requis une condamnation solidaire, soit huit mois de prison avec une mesure d’éducation contre la violence. Tous ces jeunes garçons fréquentaient une petite bande qui semait la terreur non loin des quais à Tournai, des gamins qui n’avaient rien d’autre à faire que d’emmerder le monde.

Les victimes toucheront un dommage d’un peu plus de 800 euros.