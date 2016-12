Football: Mais que sont devenus les anciens de Deux-Acren?

Quasiment tous les joueurs acrenois de la saison dernière ont quitté le club et sont partis vers de nouveaux horizons. Grégory Delwarte a pour l’instant rangé les gants et n’a pas encore remis les pieds à Deux-Acren. Nord Eclair a aussi retrouvé la trace de Vander Haegen, Teirlinckx et Thissen, à découvrir dans notre édition de lundi.

Le 5 mai 2016, Acren assurait son maintien in extremis en D3A lors de la dernière journée de championnat en battant le Sparta Petegem 6-3. Ce match semble déjà bien loin. Quasiment tous les hommes qui ont permis au club d’évoluer désormais en Division 2 amateurs, ne sont plus là, et sont partis vers d’autres horizons.

Le coach et gardien Grégory Delwarte a, pour l’instant, rangé les gants et a pris du recul par rapport au monde du foot. « J’ai longtemps négocié avec la direction d’Acren pour continuer à entraîner l’équipe », explique le keeper de 38 ans. « Mais quand ces négociations ont échoué, il était déjà très tard et je n’ai pas su trouver un nouveau club. J’essaie donc pour le moment de profiter un maximum avec ma famille ».

Grég n’oubliera jamais ses trois ans passés à Acren : « J’ai tout vécu dans ce club. J’ai pourtant connu des débuts difficiles. Il a fallu le temps de m’adapter. Mais au final, je ne retiens que du positif. J’ai connu une montée. C’était un peu un couronnement pour le club. Et l’année dernière, j’ai contribué à son sauvetage. Quand j’étais sur le banc, l’équipe a pris autant de points que lors de ses 20 premiers matches. J’en suis très fier. Et j’ai aussi marqué un but ! Je peux dire que j’ai écrit une page de l’histoire du club ».

Malgré tout ce qu’il a vécu, le gardien n’a quasiment plus de contact avec ses coéquipiers de l’année dernière : « Je n’ai plus remis les pieds à Deux-Acren depuis bien longtemps. Je n’ai même pas revu Denis Dehaene. Je suis triste de ne plus avoir de nouvelles de lui. Mais je compte bien l’appeler pour lui souhaiter de bonnes fêtes. J’espère aussi aller voir un match à domicile de la REAL lors du second tour ».

Mais Grégory Delwarte garde évidemment un œil attentif sur les résultats de l’Entente : « Steven Hilaerts fait du très bon boulot. De l’extérieur, j’ai l’impression que le club a franchi un cap ».

Le gardien n’a pas encore mis un terme à sa carrière et pourrait encore relever de nouveaux défis : « J’ai eu quelques contacts avec l’Entente binchoise en P1 et avec les Etoilés d’Ere en P2 mais ça ne s’est pas fait. Si je reçois d’autres propositions, j’y réfléchirai. Mais je ne recherche pas à tout prix un nouveau club ». L’ancien Acrenois pourrait aussi, à l’avenir, redevenir entraîneur et reprendre une équipe : « C’est possible mais je ne veux pas coacher un club dans un niveau trop inférieur. Mon ami Fred Herpoel l’a fait et me l’a déconseillé. De toute façon, pour l’instant, j’ai des projets professionnels en tête ».

À 38 ans, Grégory Delwarte peut déjà regarder dans le rétroviseur et être très fier de ce qu’il a accompli : « J’ai connu trois ou quatre montées. Peu de joueurs peuvent s’en vanter à la fin de leur carrière. J’ai remporté aussi pas mal de trophées et joué des matches en Coupe d’Europe ».