Quevaucamps: le violeur masqué aurait encore frappé

Après la tentative d’enlèvement d’une étudiante et le viol d’une jeune femme de 26 ans, l’homme masqué qui sème la panique à Quevaucamps depuis une semaine aurait tenté de prendre au piège une mère de famille de 29 ans. C’est en tout cas un individu masqué qui a essayé d’immobiliser son véhicule dans la rue Risque-à-Tout à Quevaucamps. La conductrice a eu un réflexe salvateur.

C’est une jeune femme tremblante et traumatisée qui s’est confiée à nous : « Je suis certaine d’avoir échappé au violeur masqué », nous dit-elle en évoquant le piège qui lui a été tendu vendredi soir alors qu’elle se rendait à Quevaucamps en voiture.

La jeune mère de famille venait de Basècles et a emprunté la rue du Risque-à-tout peu après 18h30. « Je roulais avec mes grands phares allumés car il fait très sombre à cet endroit et j’ai vu une voiture dans un petit chemin perpendiculaire à la route, en face du cimetière. Juste avant que j’arrive à sa hauteur, elle a surgi devant ma voiture pour me barrer la route ».

