Mouscron: Teddy Chevalier dans le viseur des dirigeants hurlus

À la recherche d’un buteur, Mouscron tente d’attirer Teddy Chevalier, l’attaquant français âgé de 29 ans notamment passé par Zulte Waregem et Courtrai.

Arrivé à Lens (Ligue 2) en provenance de Rizespor (Turquie) lors du dernier mercato estival, Teddy Chevalier n’a jamais fait partie des plans de son entraîneur. L’attaquant avait pourtant paraphé un contrat portant sur deux saisons avec le club nordiste, mais il n’est monté au jeu qu’à deux reprises en championnat. Il a disputé 12 minutes contre Nîmes lors de la troisième journée, avant de refaire son apparition sur le terrain la semaine suivante durant seulement 13 minutes. Il n’a depuis plus jamais été repris dans le groupe en championnat. Il avait joué 120 minutes en Coupe de la Ligue au mois d’août contre le Paris.

Entre 2009 et 2012, Teddy Chevalier évoluait à Zulte Waregem où il a marqué 20 buts en l’espace de 98 matches. Parti ensuite à Waalwijk une saison, il a déposé ses valises à Courtrai entre 2013 et 2015. Il avait alors inscrit 20 buts en 61 matches. Les Hurlus ne sont pas les seuls à se trouver sur les rangs du buteur. Courtrai souhaiterait l’attirer à nouveau dans ses filets. Il était d’ailleurs présent au stade des Éperons d’Or le 4 décembre dernier lors du match entre Courtrai et Anderlecht.