Météo: du soleil pour la dernière semaine de l'année

Lundi matin, une zone de pluie traversera rapidement le pays d’ouest en est. Les nuages se feront ensuite plus rares et le temps deviendra sec avec de larges éclaircies l’après- midi surtout sur l’ouest et le centre, selon les prévisions de l’IRM.

Ce lundi matin, les températures seront comprises entre 6 et 12 degrés, sous un vent d’abord modéré à assez fort, voire fort à la Côte, et accompagné de rafales pouvant atteindre les 55 Km/h.

Lundi soir et pendant la nuit, le ciel sera dégagé et serein. Du brouillard parfois givrant pourra se former au sud du sillon Sambre et Meuse. Le thermomètre affichera de -2 degrés en Ardenne à 0 ou 1 degré dans le centre du pays et 4 degrés le long du littoral. Le vent deviendra faible à modéré et soufflera de secteur ouest.

Mardi, le temps sera généralement ensoleillé. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et localement 8 degrés en Flandre. Le vent sera faible, à temporairement modéré dans le nord du pays, de secteur ouest s’orientant au sud-ouest en fin de journée.

Les jours suivants, après dissipation de la grisaille matinale, nous devrions encore bénéficier de périodes de soleil. Cependant, les nuits seront froides avec des gelées généralisées et des maxima ne dépassant pas 2 ou 3 degrés à Bruxelles.