Mouscron - Pecq - Tournai: il les conduit à bon port durant les fêtes

C’est lui-même qui le dit : tout est parti d’un bête message sur le groupe Facebook « T’es un vrai Mouscronnois si... ». Il y a plusieurs jours, le Dottignien Gauthier Vanhouwe a en effet indiqué sur le réseau social qu’il proposait de véhiculer gratuitement les gens qui le souhaitent les veilles et les nuits de réveillons, ainsi que le jour de Noël et même le jour de l’An.

Une initiative originale et sympa, qui provoquera un véritable tsunami de louanges. « J’ai eu près de 200 likes et de nombreux commentaires positifs de personnes qui me félicitaient pour ce geste. Je ne m’attendais franchement pas à tout ça », s’exclame celui qui sera bientôt moniteur d’auto-école. « Je ne suis pas un grand amateur des fêtes, ça m’a même toujours ennuyé ! Alors plutôt que de faire semblant, j’ai décidé de consacrer mes fêtes aux gens, en les conduisant où ils veulent ou en les raccompagnant chez eux à bon port. Mon cadeau à moi, cette année, c’est le sourire des autres ! Après tout, il vaut mieux rentrer avec un inconnu mais en vie plutôt que de mourir aux côtés de ses potes ».

