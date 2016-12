Dottignies: des câbles arrachés à la suite d'un accident

Un véhicule seul en cause a semble-t-il fait une embardée et l’engin a terminé sa course dans les façades des habitations situées aux numéros 43 et 45. Si les dégâts sont relativement légers au niveau de la façade de l’habitation du 45, ils sont un peu plus prononcés au niveau du 43.

Des câbles ont d’ailleurs été arrachés dans l’accident. Cela n’a toutefois pas provoqué de coupure d’électricité en ce jour de Noël puisque les câbles concernés seraient ceux de l’éclairage public.

Aucune victime n’est heureusement à déplorer à la suite de cet accident. Mais il s’en est fallu de très peu ! Selon des témoins, en effet, un couple est passé à l’endroit de l’impact quelques secondes plus tôt tandis que l’habitant de la maison située au numéro 45 se trouvait à sa porte !