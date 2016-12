Accident de Ham-sur-Sambre: "J'en veux à mon épouse pour la mort de Benjamin", confie le papa du garçon décédé

C’est un père que l’on ressent intérieurement détruit qui a accepté de nous parler de la mort brutale et dramatique de son fils. Samedi dernier, Michaël Bourlard a perdu « un bout de lui », quand son fils Benjamin, 4 ans, a succombé aux blessures qu’il a subies dans un accident à Ham-sur-Sambre (Jemeppe-sur-Sambre).

Benjamin se trouvait dans la petite Fiat de son oncle, qui conduisait sous licence, avec son frère et sa mère.

Benjamin allait avoir 5 ans. (D.R.)

« Si j’avais été là, je n’aurais pas accepté qu’ils montent dans cette voiture. J’en veux d’ailleurs beaucoup à mon épouse pour cela. Jamais, jamais je ne serais monté là-dedans ! », nous dit-il, devant son habitation de la rue Dewez, à Namur. Murielle, son épouse, et leurs deux enfants devaient passer Noël dans la famille de celle-ci. Ils ont tous les trois pris le train jusque Ham et c’est le frère de Murielle qui est passé les prendre. « Le conducteur n’était pas un jeune, il a 32 ans, mais il est sous licence et il voulait juste faire de la vitesse, faire le con pour impressionner son monde… Résultat : il a provoqué un accident et un petit garçon est mort. Ils auraient dû faire le trajet à pied, ç’aurait pris 20-25 minutes et Benjamin serait toujours là… »