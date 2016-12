Météo: une belle journée ensoleillée mais attention au brouillard givrant qui s'installera en soirée

La journée de mardi sera calme et ensoleillée avec des maxima autour des 3 degrés en Hautes-Fagnes et des 8 degrés dans l’ouest du pays, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Localement, des champs nuageux se formeront en Ardenne et en Lorraine belge. Il soufflera un vent plutôt faible de secteur ouest dans l’intérieur du pays, qui sera modéré de secteur nord-ouest au littoral.

Dans la soirée et durant la nuit, des nuages bas, de la brume et du brouillard localement givrant se développeront dans la plupart des régions, accompagnés de minima situés entre 1 et -3 degrés. Le vent sera quant à lui faible et variable. «En plus d’une visibilité réduite, il faudra donc aussi être vigilant quant aux plaques de givre», précise l’IRM.

Mercredi, le temps sera toujours calme mais la grisaille sera tenace. Il fera par contre plus ensoleillé en Ardenne. Les maxima ne dépasseront pas 4 degrés.

Le reste de la semaine, des journées ensoleillées sont annoncées, avec des maxima proches de 3 degrés et, partout, des gelées nocturnes.