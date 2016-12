Comines-Warneton: les amateurs de feux d'artifice sont prévenus

Sur son site Internet, la police locale de Comines a tenu à mettre en garde les Cominois et à rappeler ce que prévoit le RGP de Comines-Warneton en matière de feux d’artifice et de pétards.

Relatif aux feux de joie, feux d’artifice, coups de fusils, de pistolets et de revolvers, ainsi qu’aux pétards, l’article 54 de ce fameux règlement général de police mentionne : « Sans préjudice des dispositions légales, légales, décrétales et réglementaires, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du bourgmestre, de tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi-même, pour autrui, pour les biens ou pour les animaux, de faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice et, sur la voie publique, de circuler avec torches ou falots allumés ».

À priori, vous ne pouvez donc pas illuminer le ciel de mille couleurs le soir du 31 décembre.

Mais on sait que certains ne pourront pas résister à la tentation. La police locale délivre donc quelques conseils pour que la fête ne tourne pas au drame.

