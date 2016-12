La presse internationale sous le charme d'Eden Hazard: "Il est destiné à entrer dans l'histoire de la Premier League"

L’année 2016 lui a souri, ça s’est sûr ! Et pour terminer cette année civile en apothéose, Eden Hazard s’est occupé de convertir lui-même le penalty offert à la 49e minute face à Bournemouth… un penalty qui lui a permis de marquer le 50e but de sa carrière en Premier League. Chelsea a donc signé sa 12e victoire d’affilée (3-0).

La prestation du Belge et le succès du club anglais ne sont donc évidemment pas passés inaperçus. « La croisière bleue s’amuse », titre ainsi l’Equipe. « Chelsea a remporté sa douzième victoire d’affilée, face à Bournemouth. Hazard et Pedro ont été brillants » continue le quotidien français qui encense le Diable rouge. Sur son site, on peut même observer que l’Equipe considère Hazard comme l’homme du match « Le Belge a rayonné sur la rencontre, multipliant les dribbles et les une-deux avec ses partenaires offensifs, Pedro et Willian. »

Mais le quotidien français n’est pas le seul à relater la performance du Diable. La BBC fait également du Belge l’homme du match. « Eden Hazard a réalisé une impressionnante démonstration », ou encore « Il était partout, il a offert beaucoup de bons moments et a fait 87 touches, plus que n’importe quel autre joueur. » D’autres journaux anglais parlent également de la prestation de Hazard.

« Hazard marque son 50e but en 153 apparitions en Premier League », indique le Daily Mail qui énonce « la performance suprême » du Diable. Le quotidien anglais donne la note de 8 au Belge, soit la meilleure note attribuée aux joueurs de Chelsea.

Le Daily Mirror va même plus loin en parlant du Diable comme « de l’attaquant peut-être le plus dangereux en Angleterre, l’ailier de Chelsea est destiné à entrer dans l’histoire de la Premier League. »

En voilà un qui termine 2016 sur une note plus que positive !