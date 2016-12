Le ministre Willy Borsus veut votre avis à propos des soldes

Le ministre des Classes moyennes et des Indépendants Willy Borsus (MR) a créé une adresse e-mail spécifique pour recevoir les remarques des commerçants et des citoyens sur les soldes, annonce-t-il mardi dans un communiqué.

Le gouvernement, qui procède en ce moment à une analyse de la loi sur les soldes, veut recueillir un maximum d’avis avant d’arrêter une position. Des questions se posent notamment quant aux périodes durant lesquelles les soldes sont autorisées, ou encore quant à la période d’attente lors de laquelle il est interdit d’annoncer des réductions.

«Nous vivons dans un monde qui évolue en permanence. Il est bien sûr important de tenir compte des changements de comportement et des attentes des consommateurs. Cela doit se faire de façon équilibrée au regard de l’activité des commerçants, des indépendants et des PME qui constitue le cœur de nos villes et de nos quartiers», a commenté M. Borsus.

Les avis peuvent être envoyés avant le 31 janvier à l’adresse soldesvotreavis@borsus.fgov.be.