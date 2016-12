Mouscron - Tournai: ils ont offert un peu de réconfort aux SDF la veille de Noël

N. RZ.

Le Mouscronnois Michaël Vanlerberghe a remis ça ! L’an passé, il n’avait pas hésité à sacrifier son réveillon de Nouvel An afin d’aller à la rencontre des SDF du pays et de leur offrir à boire et à manger. Cette année, c’est la veille de Noël qu’il a pris la route pour Bruxelles. Et il n'était plus seul dans sa démarche...