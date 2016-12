Wevelgem: l'accident a coûté la vie à Dominique Leroy, originaire de Bas-Warneton

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un dramatique accident s’est produit le long de l’autoroute A19, en direction de Ypres, à hauteur de Wevelgem.

Selon le témoignage d’un motocycliste qui a aperçu l’accident avant d’alerter les services d’urgence au plus vite, une voiture circulant sur la voie rapide a soudain fait une embardée avant de percuter plusieurs arbres situés sur le côté de la route et de terminer sa course dans un champ.

L’enquête devra toutefois déterminer les circonstances exactes de cette terrible sortie de route.

Le véhicule impliqué a subi de très importants dégâts. Seul en cause et seul à bord, le conducteur a été éjecté du véhicule. Il est décédé sur les lieux de l’accident.

La victime est Dominique Leroy, un homme de 46 ans qui, originaire de Bas-Warneton, habitait désormais Wervik.

Les funérailles de M. Leroy seront célébrées en l’église Saint-Martin de Bas-Warneton ce jeudi 29 décembre 2016, à 10 heures.