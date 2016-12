Espierres: Conrad, Émilie et Manon ont été victimes d'un terrible accident de bus en Thaïlande

Rédaction en ligne

Partis vivre une folle aventure dans l’Asie du Sud-Est, Conrad, Émilie et Manon ont eu beaucoup de chance. Dans la nuit du 20 au 21 décembre, ils ont été victimes d’un violent accident de bus, en Thaïlande. Plus sérieusement blessé, Conrad a dû passer plusieurs jours à l’hôpital. La mort dans l’âme, ils préfèrent écourter leur séjour et rentrer au plus vite en Belgique.