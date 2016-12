Mouscron: Make-A-Wish réalise le rêve de Chiara

Atteinte d’une maladie orpheline, Chiara, 4 ans, réalisera son rêve début janvier. Avec ses parents et ses deux sœurs, elle séjournera à Disneyland Paris. Mickey l’a invitée toute personnellement grâce à la fondation Make-A-Wish.

C’était Noël après l’heure dans la famille Vandersteene. Ce mardi après midi, Chiara et ses cousins attendaient la visite d’un invité surprise. Lorsque Chiara a ouvert la porte, quel ne fut pas son enthousiasme à la découverte de Mickey en personne ! L’emblème de Disney qu’elle apprécie tant est venu l’a convier à un séjour familial à Disneyland Paris. « Ce n’est que du bonheur ! On lui avait toujours promis qu’on irait à Disney. Elle qui regarde déjà les parades en boucle à la télé… On est super-impatients de voir sa tête émerveillée une fois sur place », nous confie sa maman Emmanuelle Vandersteene.

