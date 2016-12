Deux jeunes individus braquent le magasin «Action» de Seraing

Brahim, 33 ans, a eu la peur de sa vie pour son fils. Alors qu’ils se trouvent tous deux près de l’entrée de l’Action à Seraing, un véhicule « gris souris », d’après le témoin, arrive à une vitesse élevée. C’est là qu’il voit deux jeunes « qui ont une vingtaine d’années », sortir sans cagoule du véhicule. Ceux-ci foncent alors vers l’entrée du magasin en enfilant alors une cagoule.

Les deux voyous prendront la fuite quelques minutes plus tard. Impossible de dire, pour l’instant, s’ils ont pu emporter un butin ou non. Toujours est-il que quelques minutes plus tard, police et services de secours arrivent sur place. Une personne a été transportée en ambulance. On ne sait pas, à l’heure actuelle, si les deux braqueurs étaient armés.