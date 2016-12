Le Cap Vert, la destination préférée des Tournaisiens

Cette année, les « last minute » ont bien fonctionné dans l’Agence Jet Express. Les Tournaisiens cherchent le soleil et les destinations « chaudes » sont privilégiées. « Au niveau des last minute (les voyages réservés au dernier moment, NDLR), la destination numéro un est le Cap vert, suivi par la République Dominicaine », explique Pascale Juste, responsable de l’agence. En troisième position, on retrouve les destinations européennes pour une raison évidente : le passeport. « Les personnes qui désirent partir en last minute et qui n’ont pas de passeport choisissent donc une destination européenne. Là encore, ils misent sur le soleil et partent en Espagne. » Mais dans l’agence Gulliv’air, on ne vend pas beaucoup de last minute, comme l’explique Yvon Dessoignies, le responsable. « Nous avons peu de last minute. Les gens qui viennent en ce moment dans notre agence viennent pour réserver leurs vacances d’été. Les gens gardent leur budget pour l’été et réservent tôt pour profiter de réductions. La tendance est aux pays tels que l’Espagne ou la Croatie, qui ne font pas l’actualité au niveau terrorisme. »

Pas de pays « à risque »

Les Tournaisiens fuient les pays qui font malheureusement l’actualité. Le climat dans ces pays n’est pas propice à la détente et certains opérateurs ont cessé de proposer les destinations jugées trop risquées. La Tunisie est par exemple désertée par les touristes. Dans l’agence Jet Express, on vend également des destinations bien belges. Les Ardennes belges sont ainsi populaires durant ces vacances de Noël, au contraire de la côte belge qui attire moins les vacanciers.